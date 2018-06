DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong und Schanghai bleiben die Börsen wegen des Feiertages Drachenbootfest geschlossen.

FUßBALL-WM

14:00 Gruppe A: Ägypten - Uruguay, Jekaterinburg 17:00 Gruppe B: Marokko - Iran, St. Petersburg 20:00 Gruppe B: Portugal - Spanien, Sotschi

TAGESTHEMA I

Die Bank of Japan (BoJ) stemmt sich dem globalen Trend entgegen und hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Der Hauptgrund ist die Inflation, die weiter weit vom Ziel der Notenbank von 2 Prozent entfernt ist. Andere große Zentralbanken gehen den umgekehrten Weg. Die Federal Reserve hat die Zinsen am Mittwoch zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht und weitere Schritte signalisiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) stellte am Donnerstag Pläne vor, das Anleihenkaufprogramm bis Jahresende auslaufen zu lassen. Japans Kern-Inflationsrate, die frische Nahrungsmittel ausklammert, stieg im April um 0,7 Prozent und hat sich damit zwei Monate in Folge verlangsamt.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Donald Trump will die Handelszölle gegen China offenbar wie geplant umsetzen. Trump habe die Zölle auf chinesische Waren im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar genehmigt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Bislang ist noch nicht klar, wann die Zölle in Höhe von 25 Prozent wirksam werden. Peking hatte angekündigt, in einem solchen Fall seinerseits Zölle auf US-Waren in gleicher Höhe, etwa auf Sojabohnen und Flugzeuge, zu erheben. Voraussichtlich im Laufe des Tages sollen die Zölle bekannt gegeben werden, sagten die Informanten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:20 DE/Home24 SE, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, HV

10:30 DE/HSH Nordbank AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Berliner Effektenges. 0,60 EUR Cancom 1,00 EUR Edding 2,15 EUR Heliad Equity Partners 0,20 EUR MLP 0,20 EUR Tradegate 0,63 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Verbraucherpreise Mai Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,9% gg Vj Vorabschätzung: +1,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,1% gg Vj Vorabschätzung: +1,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj -US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: +18,0 zuvor: +20,1 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,1% zuvor: 78,0% 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,3 zuvor: 98,0

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 22.818,84 0,35 Schanghai-Composite 3.016,27 -0,92 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.107,10 1,68 DAX-Future 13.160,00 2,31 XDAX 13.159,13 2,29 MDAX 27.170,72 1,20 TecDAX 2.943,68 1,39 EuroStoxx50 3.527,11 1,37 Stoxx50 3.120,67 1,36 Dow-Jones 25.175,31 -0,10 S&P-500-Index 2.782,49 0,25 Nasdaq-Comp. 7.761,04 0,85 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,85% +105

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,66 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,42 0,42 -0,01 USA 2 Jahre 2,57 2,56 0,68 USA 10 Jahre 2,93 2,94 0,52 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,04 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden zum Wochenschluss im Plus erwartet. Nachdem der in Folge der EZB-Sitzung schwache Euro am Donnerstag den Treiber für die Aktienmärkte in Europa geliefert hat, steht am Freitag der große Verfalltermin an der Terminbörse im Fokus. Am Mittag verfallen die Optionen und Futures auf die Indizes, am Abend dann die Optionen auf die Einzelwerte. Leicht positiv wird an der Börse gewertet, dass das hochverschuldete Griechenland eine weitere Hilfszahlung in Höhe von einer Milliarde Euro erhalten hat. Die EU-Behörden belohnen damit die jüngsten Reformen Griechenlands. Nach einer ereignisreichen Woche könnte sich der Blick ab Montag wieder auf die wachsenden Handelsbarrieren richten, die vor allem von den USA initiiert werden. Wie am Morgen zu hören ist, will US-Präsident Donald Trump die Handelszölle gegen China offenbar wie geplant umsetzen. Trump habe die Zölle auf chinesische Waren im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar genehmigt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Peking hatte angekündigt, in einem solchen Fall seinerseits Zölle auf US-Waren in gleicher Höhe, etwa auf Sojabohnen und Flugzeuge, zu erheben.

Rückblick: Taubenhafte Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die europäischen Börsen am Donnerstag nach oben getrieben. Die Notenbank hat einen klaren Fahrplan vorgelegt, nach dem sie ihre expansive Geldpolitik zurückfahren wird. Als "dovish"wurde der Ausblick interpretiert, wonach die EZB die Leitzinsen mindestens bis Ende des Sommers 2019 auf dem aktuellen Niveau lassen will. In Reaktion darauf gab der Euro kräftig nach, was den Aktien zusätzlich Auftrieb gab. Davon profitierten besonders die exportabhängigen Automobilwerte, die im Schnitt 1,7 Prozent gewannen. Hennes und Mauritz (H&M) fielen in Stockholm um 2,7 Prozent nach Aussagen des H&M-Chairmans Stefan Persson im Gespräch mit der schwedischen Zeitung Breakit, keine Buyout-Pläne mit Blick auf das Bekleidungsunternehmen zu haben. Aveva gewannen 12 Prozent. Die Analysten von Numis lobten die Zahlen, die beim Umsatz und EBIT über den Erwartungen ausgefallen sind. Die erwarteten Synergien aus dem Zusammenschluss mit Schneider Electric seien ebenfalls überraschend hoch. Unilever verloren in London 2,8 Prozent. Finanzvorstand Graeme Pitkethly sagte auf einer Investorenkonferenz, dass die Aktie des Unternehmens nach der Reform der Rechtsstruktur und dem Umzug nach Rotterdam wohl nicht mehr im FTSE-Leitindex vertreten sein wird. Daneben warnte Pitkethly vor einer schwächeren Geschäftsentwicklung.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Der schwache Euro beflügelte die Automobilwerte. So legten VW um 2,2 , Daimler um 2,4 und BMW um 1,9 Prozent zu. Das Bußgeld von 1 Milliarde Euro, das VW zur Beilegung der strafrechtlichen Ermittlungen wegen der Dieselmanipulationen zahlt, ist zwar höher als von den Jefferies-Analysten erwartet, aber insgesamt auch bescheiden mit Blick auf die Belastung je Aktie. Damit werde den Aktionären mehr Klarheit verschafft. Der Anpfiff zur Fußball-Weltmeisterschaft bewegte die Kurse von Adidas (+2 Prozent) und Puma (+4,3 Prozent), rückt sie doch die Schuhe aus Herzogenaurach ins Bild. Schlusslicht im DAX war mit einem Minus von 1,9 die Aktie der Commerzbank. Sie litt zum einen darunter, dass die Zinsen länger als bisher erwartet niedrig bleiben. Zudem belastete nach Aussage eines Händlers, dass HSBC Trinkaus & Burkhardt wegen schwacher Erträge am Vortag die Prognose gesenkt habe. In der dritten Reihe ging es für Gerry Weber um 5,3 Prozent abwärts. Nach einem Gewinneinbruch hat das Modeunternehmen den Ausblick für das laufende Jahr drastisch nach unten genommen. Die Aktie von Cropenergies schloss nach einer Gewinnwarnung 13,3 Prozent im Minus.

XETRA-NACHBÖRSE

Eine Händlerin hat am Abend keine auffällige Aktie nennen können. "Die Umsätze verteilten sich querbeet", sagte die Marktakteurin. Völlig unauffällig und letztlich unbewegt zeigten sich Ceconomy. Der Elektronikhändler Media-Saturn steht vor einer Lösung für sein defizitäres Russlandgeschäft.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Wall Street hat den Schwung des europäischen Aktienmarktes in Reaktion auf die geldpolitischen Beschlüsse der EZB nicht in Gänze übernommen. Lediglich die technologielastigen Nasdaq-Indizes marschierten vorneweg auf neue Allzeithochs. Für Zurückhaltung sorgte das Thema Handelskonflikt. Und da gab es neue Drohungen aus China, dass alle erzielten Kompromisse obsolet seien, sollten die USA wie angekündigt am Freitag neue Strafzölle gegen chinesische Importe verhängen. Im Technologiesektor legten Twitter um 6,1 Prozent zu. Weder Geldpolitik noch Handelsstreit könnten dem Geschäftsmodell etwas anhaben, hieß es auch mit Blick auf die Aufschläge bei Facebook und Alphabet. Das übergeordnet beherrschende Thema stellte die Geldpolitik: Nachdem sich die Fed am Vortag im Zuge einer Zinserhöhung insgesamt falkenhafter als erwartet gezeigt hatte, signalisierte die EZB eine eher taubenhafte Haltung. In Verbindung mit guten US-Konjunkturdaten gab das auch den US-Aktienkursen zunächst Auftrieb. Comcast gewannen 4,6 Prozent. Der Kabelnetzbetreiber hatte ein Gegengebot für von 21st Century Fox zum Verkauf angebotene Vermögensteile vorgelegt. Comcast bietet 19 Prozent mehr als bislang Walt Disney. Fox gewannen 2,1 Prozent. Disney stiegen um 2,3 Prozent. Tesla verbesserten sich um 3,8 Prozent. Chef Musk hatte jüngst zeitgleich mit der Ankündigung von

Stellenstreichungen Aktien erworben. Tailored Brands brachen um 21,7 Prozent ein. Das Unternehmen enttäuschte mit Umsätzen auf vergleichbarer Basis. Nach einer Abstufung durch JPM fielen Oracle um 4,9 Prozent. Dropbox schossen um 14,1 Prozent empor und markierten ein Rekordhoch. Anfang der Woche hatte der Konzern wichtige Ergänzungen zu seiner SMR-Speichertechnologie bekannt gegeben. Seitdem gewinnt die Aktie. Am Rentenmarkt stiegen die Notierungen im Fahrwasser anziehender Pendants aus Europa nach dem Rücksetzer des Vortages.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1571 -0,1% 1,1579 1,1645 EUR/JPY 128,19 +0,1% 128,10 128,45 EUR/CHF 1,1542 +0,0% 1,1539 1,1564 GBP/EUR 1,1452 +0,0% 1,1418 1,1447 USD/JPY 110,75 +0,1% 110,67 110,31 GBP/USD 1,3250 -0,1% 1,3262 1,3330 Bitcoin BTC/USD 6.585,80 -1,7% 6.700,39 6.460,11

Anders als die Fed beließ die EZB die Zinsen erwartungsgemäß unangetastet, verschob aber die Erwartungen an die erste Zinserhöhung zeitlich weiter nach hinten. Zwar hatte die EZB angekündigt, ihre Anleihekäufe ab Oktober zu halbieren, doch dies war so erwartet worden. Der neue Zinsausblick mit einer Zinsanhebung erst nach dem Sommer 2019 brachte Bewegung am Devisenmarkt, wo der Euro kräftig abwertete. Nach einem kurzen Hüpfer auf das Tageshoch von 1,1852 Dollar fiel die Gemeinschaftswährung wie ein Stein auf zuletzt 1,1594 Dollar. Der ICE-Dollarindex kletterte um 1,1 Prozent. Im asiatischen Handel bewegte sich die Gemeinschaftswährung unter der Marke von 1,16 Dollar seitwärts.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,91 66,89 +0,0% 0,02 +12,0% Brent/ICE 75,90 75,94 -0,1% -0,04 +17,0%

Die Ölpreise zeigten sich uneinheitlich. WTI profitierte abermals von den am Vortag gemeldeten niedrigeren US-Rohölvorräten und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf das Zweiwochenhoch von 66,89 Dollar je Barrel. Die globaler gehandelte Sorte Brent gab dagegen 1,0 Prozent auf 75,94 Dollar ab. Die bevorstehende Opec-Konferenz, auf der möglicherweise höhere Fördermengen beschlossen werden, dämpfte hier die Stimmung in Verbindung mit der erneut auf Rekordniveau gekletterten US-Förderung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.301,48 1.302,30 -0,1% -0,81 -0,1% Silber (Spot) 17,18 17,16 +0,1% +0,02 +1,4% Platin (Spot) 905,50 905,00 +0,1% +0,50 -2,6% Kupfer-Future 3,21 3,22 -0,4% -0,01 -3,6%

Der Goldpreis legte ungeachtet der Aussicht auf stärker steigende US-Zinsen zu. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1.304 Dollar im späten Handel und damit auf ein Zweimonatshoch. Höhere Zinsen sind eigentlich negativ für das zinslos gehaltene Edelmetall. Doch im Euroraum lasse die erste Zinserhöhung seit der Finanzkrise weiter auf sich warten, hieß es. Gold werde derzeit vor allem zur Absicherung gegen die steigende Inflation gekauft, erklärten Beobachter den Preisanstieg. Nach den Verbraucher- und Erzeugerpreisen waren nun die US-Importpreise im Mai wegen der höheren Ölpreise merklich gestiegen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation. Allerdings profitierte Gold auch vom Handelsstreit.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR USA

Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass die US-Wirtschaft ihren Schwung aus den Steuersenkungen im kommenden Jahr und 2020 verlieren wird. Das Wachstum werde sich dann verlangsamen, warnte der IWF. Damit zeigt sich der Währungsfonds deutlich pessimistischer als das Weiße Haus, das innerhalb von fünf Jahren eine Wachstumsbeschleunigung auf nachhaltige 3 Prozent ausgemacht haben will. Der IWF rechnet dagegen nur mit einem etwa halb so hohen Wert.

GRIECHENLAND

Das Direktorium des Eurorettungsfonds (ESM) hat am Donnerstag einer weiteren Auszahlung an das hochverschuldete Griechenland in Höhe von einer Milliarde Euro zugestimmt. Damit ist die letzte Tranche der von den Finanzministern der Eurogruppe im Januar bewilligten Zahlung von 6,7 Milliarden Euro ausgezahlt.

POLITIK DEUTSCHLAND

Nach mehrstündigen getrennten Sondersitzungen der Fraktionen von CDU und CSU hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel gegenüber den Hauptforderungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer zur Asylpolitik unnachgiebig gezeigt. Nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder lehnte die CDU-Vorsitzende am Donnerstagabend erneut Seehofers Plan ab, Flüchtlinge mit einem bereits in einem anderen Land gestellten Asylantrag an der deutschen Grenze zurückzuweisen.

CECONOMY

Media-Saturn verhandle über den Kauf von 15 Prozent am börsennotierten russischen Wettbewerber M.video, teilte Media-Saturn-Mehrheitsgesellschafterin Ceconomy mit. Gleichzeitig würde Media-Saturn ihr russisches Mediamarkt-Geschäft an die Industriegruppe Safmar verkaufen, die Mutter von M.video. Media Saturn würde umgerechnet bis zu 258 Millionen Euro für die Transaktion zahlen. Sollte es endgültig dazu kommen, würde diese das Nettoergebnis von Ceconomy 2017/18 mit einem niedrigen dreistelligen Millionen-Betrag in Euro belasten.

BERLINER FLUGHÄFEN

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat sich für die Schließung des Flughafens Tegel ausgesprochen und stellte sich damit gegen das Ergebnis einer Volksabstimmung vom vergangenen September. Damals hatten 56 Prozent der Wähler für eine Weiternutzung Tegels neben dem künftigen Hauptstadtflughafen BER gestimmt.

ADOBE

hat mit ihren Geschäftszahlen sowohl die Umsatz- wie auch die Gewinnerwartungen des Marktes im zweiten Quartal übertroffen. Für das dritte Quartal stellte die Gesellschaft einen adjustierten Überschuss von 1,68 Dollar je Aktie und Erlöse von 2,24 Milliarden Dollar in Aussicht. Dies lag über der Analystenprognose von 1,61 Dollar bzw. 2,22 Milliarden Dollar.

AT&T/TIME WARNER

Der US-Telekommunikationskonzern AT&T hat keine Zeit verloren und die Übernahme von Time Warner eigenen Angaben vom Donnerstag zufolge vollzogen. Nur Stunden vor hatte das US-Justizministerium beschlossen, keinen Aufschub des Deals zu verfolgen. Mit dem Deal im Volumen von rund 81 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien wächst die Schuldenlast von AT&T auf mehr als 180 Milliarden Dollar.

