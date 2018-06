Siemens – Diese Aktie will noch weiter nach oben

Trendbetrachtung auf Basis 6 MonateDer Technologie- und Elektronikkonzern Siemens gehört derzeit neben Infineon aus unserer Sicht zu den attraktivsten deutschen Wertpapieren. Nachdem sich das Papier im Mai von den bärischen Tendenzen der letzten Monate lösen konnte, übernahmen die Bullen in eindrucksvoller Manier das Geschehen. Die Zwischenkorrektur von Ende Mai wurde mittlerweile beendet und es setzte zu Beginn der Woche wieder neue Kaufsignale.ExpertenmeinungDie Bullen zeigen derzeit relative Stärke gegenüber dem DAX, denn das Papier ist bereits vor dem Index nach oben ausgebrochen. Wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit von weiter steigenden Kursen ausgehen und versuchen im Premiumdienst RIDEthebull die Aktie bei Schwäche ins Portfolio zu bekommen. Das Jahreshoch bei 125.80 EUR könnte die nächste Zielmarke sein.Kleinere Rückschläge in den kommenden Tagen könnten gute Einstiegsgelegenheiten darstellen. Wichtig ist in Folge nur, dass die Kurse nicht mehr unter das letzte Korrekturtief zurückfallen. Knapp darunter kann ein Stop-Loss platziert werden.Aussicht: BULLISCH Autor: Achim Mautz by ratgebergeld.at Ich besitze keine Positionen in dem analysierten Wertpapier