The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DR0RQT5 COBA MTN EM.1533 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U857 DZ BANK IS.NK. C1 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4NB5 HSH NORDBANK ZS 32 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB05L4 BAY.LDSBK.IS. 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB1135 LDSBK.SAAR PF.R.113 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0000475790 CREDIT AGRI.03/UND FLRMTN BD01 BON GBP N

CA CHBA XFRA XS0170386998 CIBA SP.CH.FIN.LUX. 03/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1GQ8 NORDLB 2 PHASEN-BD. 26/12 BD02 BON EUR N

CA XFRA US45818WAT36 INTER-AMER.DEV.BK 14/18 BD02 BON USD N

CA PODE XFRA XS0371500611 POLEN 08/18 MTN BD02 BON EUR N

CA SUCA XFRA XS1189795591 SUNRISE COMM.HLDG 15/22 BD02 BON CHF N

CA BAYR XFRA DE000BAY1BR7 BAYER AG BZR EQ00 EQU EUR Y

CA DWNN XFRA DE000A2G8183 DEUTSCHE WOHNEN SE NEUE EQ01 EQU EUR Y