Die EZB hat entschieden, den Leitzins vorerst unverändert zu lassen. Das sorgte am Devisenmarkt für Trubel. Doch nun stabilisiert sich der Euro.

Der Euro hat sich am Freitag nach starken Verlusten vom Vortag stabilisiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1570 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Donnerstagabend. ...

