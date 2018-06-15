NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 15.06.2018;Das Instrument H24 DE000A14KEB5 HOME24 SE INH O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 15.06.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument H24 DE000A14KEB5 HOME24 SE INH O.N. EQUITY has its first trading date on 15.06.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 15.06.2018;Das Instrument DTKK DE000A1X3WX6 ERWE IMMOB. AG INH O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 15.06.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument DTKK DE000A1X3WX6 ERWE IMMOB. AG INH O.N. EQUITY has its first trading date on 15.06.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument H24 DE000A14KEB5 HOME24 SE INH O.N. EQUITY has its first trading date on 15.06.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
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The instrument DTKK DE000A1X3WX6 ERWE IMMOB. AG INH O.N. EQUITY has its first trading date on 15.06.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y