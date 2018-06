Wenn eine Aktie aus dem DAX an einem Tag, an dem der Index beeindruckende 216 Punkte zulegt, mit knapp zwei Prozent Minus als Tagesverlierer aus dem Handel geht, ist das für die Aktionäre einer solchen Aktie natürlich hartes Brot. Aber im Fall der Commerzbank, die diese Rolle am Donnerstag einnehmen musste, ist das nachvollziehbar.

Den vollständigen Artikel lesen ...