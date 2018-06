Edgewater Networks, der führende Anbieter von Network Edge Orchestration, kündigte an, dass Centile, einer der führenden Anbieter von Unified Communications-Plattformen für Betreiber und Integratoren in Europa, die Service-Garantie und das SD-WAN-Angebot von Edgewater Networks nutzen wird, um bei Vor-Ort-Diagnosen und Ausfällen an Remote-Standorten Support für sein ISTRA-Cloud-PaaS-Angebot in Großbritannien bieten zu können.

Das ISTRA-Cloud-PaaS-Angebot von Centile bietet eine breite Palette von UC-Anwendungsdiensten von gehosteter PBX bis hin zu UCaaS mit nahtloser SIM-Integration für mobile Netzwerke. Die ISTRA-Cloud ist ein anbieterneutrales Angebot (nach dem Motto: "jeder bringt seine eigenen Verbindungen mit") für Service Provider und Reseller. Das PaaS von Centile ist das erste Angebot in Großbritannien, das die marktführende Service-Garantie und SD-WAN-Dienste von Edgewater Networks auf dem britischen Markt einsetzt.

"Durch den Einsatz der Plattform von Edgewater Networks werden unsere PaaS-Kunden in der Lage sein, Probleme schnell zu erkennen und proaktiv zu handeln, um Kundeninstallationen zu unterstützen, ohne dass Außendiensttechniker entsandt werden müssen", so Justin Hamilton-Martin, Regional Associate Director Geschäftsführer bei Centile. "Durch Edgewater Networks wird es uns auch möglich sein, eine branchenführende Ausfallsicherheit zu bieten, um Service-Levels für Standorte zu gewährleisten, die über mehr als eine WAN-Verbindung verbunden sind, was kritischen Kundenstandorten zu wichtiger Widerstandsfähigkeit verhilft."

Zu den Service-Garantie- und SD-WAN-Lösungen von Edgewater Networks gehören das Cloud-basierte EdgeView Service Control Center und das auf Kundensystemen installierte EdgeMarc Intelligent Edges. Network Edge Orchestration bietet eine Fülle von bahnbrechenden Funktionen und Netzwerk-Intelligence-Fähigkeiten zum Vorteil von Betreibern, darunter kontaktfreie Bereitstellung und Konfiguration, Sicherheit und aktives Servicemanagement. IP-Endpunkte sind mit den EdgeMarc Intelligent Edges verbunden, was Serviceprovider in die Lage versetzt, alle Endpunkte über das EdgeView Service Control Center aus der Ferne zu überwachen, zu verwalten und von Fehlern zu befreien.

"Wir freuen uns, mit Centile und seinem ISTRA-Cloud-PaaS-Service in Großbritannien zusammenzuarbeiten", sagte Mike Wilkinson, Vice President International Sales Development bei Edgewater Networks. "In letzter Zeit mangelte es dem britischen Markt für gehostete Dienste an echten Innovationen. Centile bringt frische, bahnbrechende Fähigkeiten in den Markt ein, einschließlich FMC, die erweiterte Service-Garantie und die SD-WAN-basierte Funktionalität zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit."

