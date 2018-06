DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE EJAP LU1291102447 18.06.2018 HZE/EOT

BNPPE.-JPM GBI EMU UETFCE JBEM LU1481202692 18.06.2018 HZE/EOT

BNPPE.-M.IB.EO L.C.UETFCE ELQC LU1481202775 18.06.2018 HZE/EOT

BNPPE-MSCI JA.X CW UEEOHC EJAH LU1481203070 18.06.2018 HZE/EOT

BNPPE-MSCI EM.EX CW UEEOC EMKX LU1291097779 18.06.2018 HZE/EOT