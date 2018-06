(Berichtigt wurde im dritten Absatz die Absatzentwicklung bei Volkswagen, Daimler und BMW. Im zweiten Absatz wurde der Rückgang in Italien ergänzt.)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der europäische Automarkt ist im Mai nach einem robusten Vormonat nur schwach gewachsen. Die Zahl der Neuzulassungen in der Europäischen Union stieg im Jahresvergleich um 0,8 Prozent auf rund 1,4 Millionen Fahrzeuge, wie der Branchenverband Acea am Freitag mitteilte. Das Wachstum seit dem Jahresanfang liege damit bei 2,4 Prozent.

Der Absatz hat im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat in allen wichtigen Märkten außer in Deutschland und Italien zugelegt: In Spanien ging es um 7,2 Prozent bergauf, in Großbritannien um 3,4 Prozent und in Frankreich geringfügig um 0,1 Prozent. In Deutschland dagegen ging es um 5,8 Prozent bergab, in Italien sanken die Verkaufszahlen um 2,8 Prozent.

Unter den deutschen Herstellern steigerte Volkswagen seine Verkäufe konzernweit um 4,2 Prozent. Bei Daimler gingen die Verkäufe hingegen um 5,3 Prozent zurück, und BMW musste einen Rückgang um 6,0 Prozent verbuchen./tos/stw/fba

