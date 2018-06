FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem kräftigen Plus am Vortag geht es für den DAX-Future im frühen Handel am Freitag nach unten. Im Fokus steht zum Wochenschluss der Verfall des Juni-Kontraktes am Mittag. Nach dem Aufschlag am Vortag dürften auf dem Weg nach oben viele Short-Positionen geschlossen worden sein.

Für die Charttechniker der Commerzbank hat der DAX-Future mit dem Sprung über 12.900 Punkte am Vortag ein Trading-Kaufsignal geliefert. Die erste Zielzone der Bewegung liege bei 13.200 Punkten. Diese habe vor dem Hintergrund des schwächeren Euros und der direkten zeitlichen Nähe zum Quartalsverfall jedoch nur eine reduzierte technische Qualität.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert aktuell 22 auf 13.138 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.174 und das Tagestief bei 13.136 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 515 Kontrakte.

