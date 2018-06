Die Investition in die Robotertechnik steht hoch im Kurs, aber manchmal muss man sich schon anstrengen, um Aktien zu finden, die in diesem Bereich engagiert sind. In diesem Zusammenhang denke ich, dass die Bildverarbeitungslösungen der Cognex Corporation (WKN:878090), die industrielle Automatisierungstechnologie von Rockwell Automation (WKN:903978) und die Datenanalyse und künstliche Intelligenz von NICE (WKN:86493) gut geeignet sind, um von erhöhten Ausgaben im Bereich der Robotertechnik zu profitieren. Schauen wir uns die drei genauer an. Cognex Corporation Wenn Unternehmen ihre Ausgaben für Automatisierung und Robotik erhöhen wollen, müssen sie diese Fertigungsprozesse beobachten und steuern. Hier kommen die Machine-Vision-Lösungen von Cognex ins Spiel ....

