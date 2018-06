Wien (ots) - Das STRABAG Kunstforum freut sich, die Preisträgerin und die vier Anerkennungen des STRABAG Artaward International 2018 bekanntzugeben.



Der STRABAG Artaward International zählt zu den höchstdotierten privaten Kunstpreisen in Österreich: Jährlich werden ein Preis und vier Anerkennungen mit einem Preisgeld von insgesamt - 35.000 vergeben. Die Preisvergabe erfolgte durch Dr. Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender STRABAG SE.



Verena Dengler, AT



Alfredo Barsuglia, AT Larissa Leverenz, AT Erik Sturm, DE Alexander Wagner, DE



Die Ausstellung der Preisträgerin und der vier Anerkennungen ist von 15.6. - 17.8.2018 zu sehen. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Im Lauf eines Jahres werden alle prämierten Künstlerinnen und Künstler eine Einzelausstellung in der STRABAG Artlounge bespielen.



Yilmaz Dziewior, Direktor, Museum Ludwig, Köln Ulrike Groos, Direktorin, Kunstmuseum Stuttgart, Stuttgart Krist Gruijthuijsen, Direktor, KW Institute for Contemporary Art, Berlin Günther Oberhollenzer, Kurator, Landesgalerie Niederösterreich, Krems Edith Raidl, Sammlerin, Wien Tanja Skorepa, Leiterin, STRABAG Kunstforum, Wien Wilhelm Weiß, Direktor, STRABAG Kunstforum, Wien



"Wenngleich im Fokus des Preises Malerei und Zeichnungen stehen, zeigen die fünf für den Preis Nominierten, wie unterschiedlich und breit gefächert diese Medienvoraussetzung umgesetzt wurde. Hierzu zählen raumgreifende Installationen wie die von Alfredo Barsuglia, die zwischen Illusion und Realität die Malerei visionär ausloten, um fantastische Geschichten zu entwerfen. Ein anderes Beispiel für den unkonventionellen Einsatz von Malerei und Zeichnung sind die oft satirisch und mit hoher sozialer Sprengkraft versehenen Installationen von Verena Dengler. Auch wenn die Künstlerin eine einheitliche Praxis in ihrem Werk verneint, bietet ihre Vorgehensweise eine überzeugende Dringlichkeit. Vorwiegend in den Medien Siebdruck, Zeichnung und Malerei manifestieren sich die Arbeiten von Larissa Leverenz. Ihre fantastischen Räume überzeugen vor allem darin, dass sie gleichzeitig eine Reihe von sich widersprechenden Perspektiven öffnen. Ihre Sujets sind verwirrend, bedrohlich und anziehend zugleich. Die aus Feinstaub entwickelten Objektbilder von dem eigentlich eher als Bildhauer und Konzeptkünstler ausgebildeten Erik Sturm, sind zugleich bemerkenswerte formale Gebilde und treffen mit den ihnen eingeschriebenen Themen der Umweltverschmutzung einen Nerv der Zeit. Die ungewöhnlichen Emaillebilder von Alexander Wagner fallen nicht nur aufgrund ihres Materials ins Auge. Der Künstler versteht es auch diese in ungewöhnliche Ausstellungszusammenhänge und Räume in einer Art zu präsentieren, die nicht nur die Räumlichkeiten nutzt, sondern auch die Besonderheiten seiner Werke unterstreicht. Oft changieren seine Bilder zwischen geometrischer Abstraktion und figurativen Andeutungen, ohne dass man sie auf eins von beiden reduzieren könnte." Auszug aus dem Jurystatement von Dr. Yilmaz Dziewior, Direktor Museum Ludwig, Köln



Vernissage Einzelausstellung Alexander Wagner Vernissage: 11.10.2018, Ausstellungsdauer: 12.10.-9.11.2018 Datum: 11.10.2018, 18:00 - 21:00 Uhr Ort: Strabag Donau-City-Straße 9, 1220 Wien Url: http://strabag-kunstforum.at



Vernissage Einzelausstellung Alfredo Barsuglia Vernissage: 15.11.2018, Ausstellungsdauer: 16.11.-14.12.2018 Datum: 15.11.2018, 18:00 - 21:00 Uhr Ort: Strabag Donau-City-Straße 9, 1220 Wien Url: http://strabag-kunstforum.at



Vernissage Einzelausstellung Verena Dengler Vernissage: 10.1.2019, Ausstellungsdauer: 11.1.-8.2.2019 Datum: 10.1.2019, 18:00 - 21:00 Uhr Ort: Strabag Donau-City-Straße 9, 1220 Wien Url: http://strabag-kunstforum.at



Vernissage Einzelausstellung Larissa Leverenz Vernissage: 14.2.2019, Ausstellungsdauer: 15.2.-15.3.2019 Datum: 14.2.2019, 18:00 - 21:00 Uhr Ort: Strabag Donau-City-Straße 9, 1220 Wien Url: http://strabag-kunstforum.at



Vernissage Einzelausstellung Erik Sturm Vernissage: 21.3.2019, Ausstellungsdauer: 22.3.-19.4.2019 Datum: 21.3.2019, 18:00 - 21:00 Uhr Ort: Strabag Donau-City-Straße 9, 1220 Wien Url: http://strabag-kunstforum.at



