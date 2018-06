Die USA wollen noch am Freitag neue Zölle gegen China vorstellen. Insidern zufolge soll die Liste auf 800 Produkte gekürzt werden. China macht bereits deutlich, man sei zu Gegenmaßnahmen bereit.

Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China steuern auf einen Handelskrieg zu. Präsident Donald Trump bereitet US-Regierungskreisen zufolge milliardenschwere Zölle gegen die Volksrepublik vor. Dabei gehe es um ein Volumen von 50 Milliarden Dollar, sagte ein US-Regierungsvertreter am Donnerstag. Die Liste umfasse 800 Produkte und damit rund 500 weniger als ursprünglich geplant. Sie soll noch an diesem Freitag veröffentlicht werden. China will das nicht tatenlos hinnehmen.

"Die erste Wahl ist Zusammenarbeit und gegenseitiger Nutzen", sagte Staatsrat Wang Yi in Peking in Gegenwart von US-Außenminister Mike Pompeo. "Die andere Wahl ist Konfrontation und gegenseitige Verluste. China wählt das Erstere." Man hoffe darauf, dass die amerikanische Seite ebenfalls ...

