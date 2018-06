Die britische Supermarktkette Tesco hat in ihrem ersten Geschäftsquartal 2018/19 im Heimatland überraschend gut verkauft. In den 13 Wochen bis zum 26. Mai seien die Erlöse auf vergleichbarer Fläche im Vereinigten Königreich um 2,1 Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Damit blieb Tesco das zehnte Quartal in Folge auf Wachstumskurs. Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet. Konzernweit verbuchte Tesco einen Umsatzanstieg um 1,8 Prozent.

Der britische Einzelhandelsmarkt ist hart umkämpft. Der Preisverfall, der durch Discounter wie Aldi und Lidl beschleunigt wurde, hatte auch Tesco in Bedrängnis gebracht. Mit einem tiefgreifenden Umbau seines Produktangebots will das Unternehmen nun seine Spitzenposition in der Supermarktbranche festigen. Dafür will Tesco mehr als 10 000 Eigenmarken-Produkte wieder zurück in sein Programm nehmen, mehr als ein Viertel davon steht bereits wieder in den Regalen. Im Frühjahr hatte Tesco für seine Wachstumspläne den Großhändler Booker für 3,7 Milliarden Pfund übernommen.

Konzernchef Dave Lewis zeigte sich über die ersten gemeinsamen Monate sehr zufrieden: Er sei sehr erfreut über den Fortschritt mit Booker. Der Konzern arbeite nun weiter konzentriert an den Synergien, die die Fusion bringe. Lewis hatte das Ruder im Herbst 2014 übernommen, als Tesco in der Krise steckte. Durch konsequentes Sparen, aber auch zunehmend günstigere Preise leitete er Tescos Wiederaufstieg binnen weniger als vier Jahren ein. Auch im ersten Quartal investierte Tesco erneut in die Rabattschlacht und lockte die Kunden mit Sonderangeboten bei Frischware./tav/bgf/fba

