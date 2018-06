FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag geht es für den Bund-Future am Freitag im frühen Handel weiter nach oben. Die Ankündigung der EZB, das Anleihekaufprogramm im Dezember zu beenden, stufen die Anleihestrategen der Commerzbank als "reine Fußnote" ein. Stattdessen frohlockten die Märkte über das allgemein sanfte Exit-Paket. Tatsächlich verschärfte die EZB ihre Zins-Guidance: Die "Weit-darüber-hinaus-Zusage" für unveränderte Zinsen mutierte im geldpolitischen Statement nunmehr zu "mindestens über den Sommer 2019". Die Aufnahme dieser Guidance in das offizielle Statement ging etwas über die Erwartung der Commerzbank hinaus.

Trotz des dominanten EZB-Themas nehmen die internationalen Anfragen zu den Regierungsturbulenzen in Deutschland deutlich zu, so die Commerzbank. Nachdem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in den Tagesthemen nochmals nachgelegt hatte, dürften die Wogen auch in das Wochenende hinein weiter hoch schlagen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um zehn Ticks auf 160,95 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,97 Prozent und das Tagestief bei 160,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.253 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt einen Tick auf 131,57 Prozent.

