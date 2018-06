Trading Ideen und aktuelle Setups in voller Länge

Der Markt bleibt bullischDie letzten Wochen waren überaus bullisch und wir konnten in beiden Trading Diensten ratgeberGELD, als auch RIDEthebull überuas tolle Renditen generieren. Die Reise nach oben geht vorerst unvermindert weiter und alle Ampeln stehen auf Grün. Heute liefern wir unseren täglichen Marktbericht für Sie wieder einmal in voller Länge, wie wir es täglich in unseren Tradingdiensten tun.Weitere Videos, Analysen, so wir Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at