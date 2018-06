Zürich - Die Schweizer Wirtschaft wächst, und zwar ziemlich robust. Die KOF rechnet für 2018 mit einem BIP-Zuwachs von 2.3%. Die Konjunkturentwicklung dürfte sich 2019 leicht abgeschwächt fortsetzen. Die Arbeitslosenquote wird etwas sinken, die Preise steigen erst allmählich wieder an.

Die Weltproduktion expandierte zu Jahresbeginn 2018 deutlich weniger kräftig als noch im Jahr 2017. Nachdem die Weltproduktion im vergangenen Jahr einen konjunkturellen Höhepunkt erreicht hatte, setzte einerseits die erwartete Abflachung der Konjunkturentwicklung ein. Andererseits wurde die Konjunkturentwicklung durch Sondereffekte gedämpft, wie etwa das negative Wachstum des Staatskonsums in Deutschland aufgrund der langwierigen Regierungsbildung. In diesem und den kommenden Quartalen werden die Sondereffekte wegfallen und die globale konjunkturelle Dynamik dürfte in der Folge noch einmal etwas zulegen.

Die US-Steuerreform könnte dabei stimulierende Effekte entfalten. Allerdings wird die hohe Dynamik des Jahres 2017 nicht mehr erreicht werden, angesichts einer graduell zunehmenden Überauslastung der weltweiten Produktionskapazitäten sowie einer schrittweise weniger expansiv ausgerichteten Geldpolitik. Für den Euroraum erwartet die KOF auch im zweiten Quartal 2018 eine weiterhin etwas gedämpfte Konjunkturentwicklung. Der Ölpreis setzte seinen Aufwärtstrend im Frühjahr 2018 fort. Ein hieraus resultierender Anstieg der Energiepreise dürfte die weltweite Teuerung kurzfristig anschieben. So prognostiziert die KOF für den Euroraum einen Anstieg der Inflation auf rund 2% in den kommenden Monaten.

Der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und der EU erhöht die Unsicherheit über die konjunkturelle Entwicklung. Hieraus dürften je nach Eskalationsstufe negative Effekte auf den internationalen Handel und die Investitionen resultieren. Ein weiteres Prognoserisiko ergibt sich aus den jüngsten politischen Entwicklungen in Italien. Ein Wiederaufflammen der Eurokrise stellt ein erhebliches Abwärtsrisiko für den globalen, insbesondere aber den europäischen Wirtschaftsgang dar.

Positive Entwicklung in der Schweiz

Die Schweiz verzeichnet seit einem Jahr eine ansehnliche Wirtschaftsentwicklung. Einige Indikatoren für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung - wie etwa ...

