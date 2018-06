Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank rechnet mit anhaltender Hochkonjunktur

Die Bundesbank rechnet damit, dass die Hochkonjunktur in Deutschland in den nächsten Jahren anhält. Für das Jahr 2018 erwarten die Fachleute der Bundesbank ein spürbar niedrigeres, für die Jahre 2019 und 2020 dagegen ein leicht höheres Wirtschaftswachstum. "Die Unsicherheiten für den Ausblick der deutschen Wirtschaft sind erheblich höher einzustufen als zuvor", betonte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann.

Pkw-Neuzulassungen in Europa wachsen langsamer

Das Wachstum des europäischen Pkw-Marktes hat sich deutlich abgekühlt. Nachdem es im April noch fast zweistellig nach oben gegangen war, nahmen die Neuzulassungen in der EU sowie Island, Norwegen und der Schweiz im Mai nur noch um 0,6 Prozent auf 1,44 Millionen Einheiten zu, wie der Herstellerverband ACEA mitteilte.

IWF sieht für USA nur halb so hohes Wachstum wie Weißes Haus

Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass die US-Wirtschaft ihren Schwung aus den Steuersenkungen im kommenden Jahr und 2020 verlieren wird. Das Wachstum werde sich dann verlangsamen, warnte der IWF. Damit zeigt sich der Währungsfonds deutlich pessimistischer als das Weiße Haus, das innerhalb von fünf Jahren eine Wachstumsbeschleunigung auf nachhaltige 3 Prozent ausgemacht haben will. Der IWF rechnet dagegen nur mit einem etwa halb so hohen Wert.

Bank of Japan rüttelt nicht an ultralockerer Geldpolitik

Die Bank of Japan (BoJ) stemmt sich dem globalen Trend entgegen und hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Der Hauptgrund ist die Inflation, die weiter weit vom Ziel der Notenbank von 2 Prozent entfernt ist. Der geldpolitische Rat der BoJ stimmte mit 8 zu 1 für eine Beibehltung des aktuellen Zinsniveaus. Außerdem hielt sie an ihrem Anleihenkaufprogramm fest.

Merkel im Flüchtlingsstreit mit der CSU unnachgiebig

Nach den mehrstündigen getrennten Sondersitzungen der Fraktionen von CDU und CSU hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel gegenüber den Hauptforderungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer zur Asylpolitik unnachgiebig gezeigt. Nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder lehnte die CDU-Vorsitzende erneut Seehofers Plan ab, Flüchtlinge mit einem bereits in einem anderen Land gestellten Asylantrag an der deutschen Grenze zurückzuweisen.

Griechenland erhält weitere Hilfszahlung von 1 Milliarde Euro

Das Direktorium des Eurorettungsfonds (ESM) hat einer weiteren Auszahlung an das hochverschuldete Griechenland in Höhe von einer Milliarde Euro zugestimmt. Damit ist die letzte Tranche der von den Finanzministern der Eurogruppe im Januar bewilligten Zahlung von 6,7 Milliarden Euro ausgezahlt. Die EU-Behörden belohnten damit die jüngsten Reformen Griechenlands. Im März waren bereits 5,7 Milliarden Euro nach Athen geflossen.

Frankreich bereit zur Aufnahme von Flüchtlingen der "Aquarius"

Frankreichs Regierung hat Bereitschaft signalisiert, Flüchtlinge vom Hilfsschiff "Aquarius" aufzunehmen. Bedingung sei, dass sie die Kriterien für das Recht auf Asyl erfüllen, erklärte das französische Außenministerium. Die Situation der einzelnen Migranten solle noch in Spanien geprüft werden, wo das Schiff am Samstag anlegen wird.

Trump genehmigt China-Zölle über 50 Mrd USD - Kreise

US-Präsident Donald Trump will die Handelszölle gegen China offenbar wie geplant umsetzen. Trump habe die Zölle auf chinesische Waren im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar genehmigt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Bislang ist noch nicht klar, wann die Zölle in Höhe von 25 Prozent wirksam werden. Peking hatte angekündigt, in einem solchen Fall seinerseits Zölle auf US-Waren in gleicher Höhe, etwa auf Sojabohnen und Flugzeuge, zu erheben.

US-Justizminister rechtfertigt Trennung von Einwandererfamilien mit Bibelzitat

US-Justizminister Jeff Sessions hat die umstrittene Praxis, illegal eingewanderte Eltern von ihren Kindern zu trennen, mit einem Bibelzitat gerechtfertigt. "Ich möchte auf den Apostel Paulus und seine klare und weise Anordnung im Brief an die Römer 13 verweisen, wonach die Gesetze der Regierung befolgt werden müssen, weil Gott die Regierung zu seinen Zwecken eingesetzt hat", sagte Sessions bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Indiana.

Untersuchung spricht Comey vom Vorwurf politischer Voreingenommenheit frei

Die Untersuchungen des FBI zur E-Mail-Affäre der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hatten den US-Wahlkampf 2016 aufgemischt - der damalige Behördenchef James Comey sei jedoch nicht von politischen Motiven getrieben worden, heißt es jetzt in einem amtlichen Untersuchungsbericht. Mit seinem Befund widerspricht der Generalinspekteur des US-Justizministeriums nicht zuletzt Präsident Donald Trump.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise Mai +0,8% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise Mai +2,9% gg Vorjahr

