Kreditfinanziertes Wachstum und hohe Verschuldung in den USA, solides Wachstum wenn auch niedriger in der Eurozone. Dennoch lässt Mario Draghi die Zinsen niedrig bis Herbst 2019. Und legt sich schon heute fest - warum Folker Hellmeyer? Folker Hellmeyer von Solvecon sieht die Eurozone qualitativ besser aufgestellt als die USA. Doch jene würden an den Kapitalmärkten viel mehr gefeiert - siehe Nasdaq-Rallye, Dollar-Anstieg etc. Wie passt das? Und warum kann die FED die Zinsen dennoch zum siebten Mal (und vermutlich deutlich mehr im Jahresverlauf) erhöhen?