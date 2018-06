Die Deutsche Post erwartet für das Jahr 2018 einen Gewinnrückgang in der Brief-und Paketsparte. Der Konzern trennt sich daher von Jürgen Gerdes, der einst diese Sparte leitete. Nach mehr als 30 Jahres muss Vorstandschef Jürgen Gerdes den Konzern verlassen. Grund dafür ist die Gewinnwarnung in der in der Brief-und Paketsparte am vergangenen Freitag, die Gerdes bis vor kurzem leitete. Den angekündigten Ertragseinbruch liegt bei fast einer Milliarde Euro, ca. ein Viertel des vorhergesagten Gewinns vor Zinsen und Steuern, berichtete das Handelsblatt. Während das Briefgeschäft in den vergangenen Jahren zurückging und die Paketvolumina stiegen, habe diese Entwicklung "nicht zu einer entsprechenden Anpassung der indirekten Kosten...

