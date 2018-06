Sogar die FAZ beschäftigt sich heute mit der immer noch als Comeback beschriebenen Netzwerkspezialität. Gestern über 46 $. Unser Kursziel bleibt vorerst 50 $, aber wir lassen es ausdrücklich offen. Wie immer in New York: Wenn gespielt wird, dann richtig. Die Hintergründe hatten wir alle erklärt. Es lohnt sich sogar ein Blick auf eine Art indirekte Konkurrenz, nämlich SNAP. Sie erinnern sich: Der Börsengang von SNAP war beinahe ein Flop. Auf der Ebene 11 $ hat sich das Ganzekonsolidiert und es gibt mehrere Gerüchte in New York, dass SNAP sein Geschäftsmodell ähnlich korrigiert wie einst FACEBOOK nach dem damaligen Börsengang, der gleichfallsein Flop war, und TWITTER, wie beschrieben. Es ist nur ein Tipp, aber: Eine kleine Anfangsposition macht Sinn.



