BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sorgt sich angesichts des fortschreitenden Dieselskandals um die Zukunft der deutschen Autoindustrie. "Es geht um das Sein oder Nichtsein der deutschen Automobilbranche für die nächsten Jahrzehnte", sagte Scheuer der Wirtschaftswoche.

Er habe zuletzt seinem Ärger Luft machen müssen, "weil es um sehr viele Arbeitsplätze geht", sagte der Verkehrsminister zudem über seine Gespräche mit Daimler-Chef Dieter Zetsche. "Das Gespräch mit Dieter Zetsche war ehrlich und offen. Ich habe ihm meine Meinung schonungslos rübergebracht", erklärte Scheuer. Das Ergebnis sei "sehr gut". Scheuer schließe künftige Gespräche mit führenden Automanagern in der Dieselfrage nicht aus, schrieb das Magazin.

Scheuer hatte einen amtlichen Rückruf für 774.000 Daimler-Fahrzeuge verkündet, davon 238.000 in Deutschland, weil aus Sicht des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) mehrere unzulässige Abschalteinrichtungen in der Motorsteuerung versteckt waren. Daimler will die vom Bund beanstandeten Funktionen in der Motorsteuerung schnell beseitigen - offene Rechtsfragen seien aber noch in einem Widerspruchsverfahren zu klären.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2018 03:27 ET (07:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.