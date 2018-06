Robert Kraus, Geschäftsführer von Inova Semiconductors, zeigte sich nach der ersten Iseled-Konferenz sehr zufrieden mit der Veranstaltung: "Nicht nur die Allianzpartner und die Interessenten an Iseled waren anwesend. Wir hatten viele sehr gute Gespräche und konnten förmlich das Knistern in der Luft spüren, denn nicht nur die Allianz selbst hat kontinuierlich an Moment gewonnen." Zu der gemeinsam von Inova Semiconductors und dem Hüthig-Verlag organisierten Veranstaltung, die am 27.4.2018 im Konferenzzentrum des Süddeutschen Verlags in München stattfand, waren gut 180 Besucher gekommen, darunter zahlreiche CTOs, VPs und Geschäftsführer der Lichtbereiche von führenden OEMs sowie diversen Tier-1s und Tier-2s.

Der Name Iseled

Robert Isele, Manager Interior Lighting bei BMW gab in seiner Einführungs-Keynote "The Vision Iseled" zunächst einmal bekannt, wofür die einzelnen Buchstaben des Akronyms "ISELED" stehen - nämlich für Integrated, Serial/Smart, Embedded, Light, Emitting, Diode. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Ähnlichkeit mit seinem Nachnamen nicht ganz zufällig ist, weil er (neben Robert Kraus und Roland Neumann) einer der Urväter der Iseled ist. Nach einer Vorstellung der Iseled-Allianz durch Manuel Alves (VP und GM bei NXP), TB Low (CTO bei Dominant Opto Technologies), Yan Lee-Dajoux (CEO von Lucielabs), Denis Manceau (Director bei Valeo), Roland Neumann (CTO von Inova Semiconductors), Hajo Wetzel (Direktor bei TE Connectivity) sowie Karlheinz Blankenbach (Professor an der Hochschule Pforzheim) und einem entsprechenden Status-Update erklärten dann diverse Gastredner, warum die Iseled-Technologie für ihr jeweiliges Unternehmen beziehungsweise für das von ihnen bediente Marktsegment so interessant ist. Ergänzend informierten Frank Hallitschke (Olsa) und Dr. Kay Essig (ASE Group) sowie Luca De Ambroggi (IHS Markit) über technische Aspekte sowie über den Markt für Beleuchtungssysteme im Fahrzeug.

Interior Lighting aus Sicht der Gastredner

Dr. Martin Gall, CTO von Dräxlmaier, legte dar, wie sein Unternehmen die Iseled-Technologie dazu nutzen könnte, um die Fahrzeug-Systemkosten sowie den Platzbedarf zu senken - und zwar bei Anwendungen in Instrumenten-Panel, ...

