Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Russische Zentralbank wird ihren Leitzins heute wahrscheinlich bei 7,25% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nach den Sanktionen gegen heimische Unternehmen hätten sich die Währungshüter zunächst abwartend gezeigt. Die jüngsten Inflationsdaten würden aber mit 2,4% im Mai einen überschaubaren Preisdruck signalisieren. Im Jahresverlauf würden die Analysten Spielraum für Zinssenkungen auf 6,50% sehen, die aktuell bei Terminprodukten nicht berücksichtigt würden. In diesem Umfeld sollten langlaufende Staatsanleihen für Anleger an Attraktivität gewinnen. (15.06.2018/alc/a/a) ...

