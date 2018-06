Linz (www.anleihencheck.de) - Der ungarische Forint (HUF) ist seit Mai deutlich unter Druck geraten und EUR/HUF (ISIN: EU0006169864, WKN: 616986) stieg über 320,00, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die ungarische Wirtschaftspolitik und die ultra-lockere Geldpolitik der Ungarischen Nationalbank seien zuletzt deutlich kritischer gesehen worden. Die Abhängigkeit von EU-Budgets sei hoch. Gleichzeitig würden dem Forint der ansteigende Renditevorsprung des US-Dollars sowie ein mögliches Ende der lockeren Geldpolitik in der Eurozone zusetzen. Zusätzlich habe die Inflation im Mai deutlich auf 2,8% angezogen. Zehnjährige ungarische Staatsanleihen hätten neue Renditehöchststände von 3,50% erreicht. Die Ungarische Nationalbank möchte aber noch nicht an ihrem Leitzinssatz von 0,90% rütteln. Aussichten: EUR/HUF bleibe über 316,50 und 319,00 im Aufwärtstrend. Neue Höchststände seien zu erwarten. (15.06.2018/alc/a/a) ...

