Auch die EU Kommission bekennt Farbe - Nachhaltigkeit soll mehr werden als ein Schlagwort, und die Vorgaben werden immer konkreter. Am 8. März wurde der ‚Action Plan on Sustainbale Finance" veröffentlicht. Seine Intention ist nicht unbescheiden, hat er sich doch eine Neuausrichtung des europäischen Finanzmarktes in Richtung Nachhaltigkeit zum Ziel gesetzt. Vorarbeiten durch High Level Expert Group. Als Basis bei der Erstellung des Action Plan dienten der Abschlussbericht und die Empfehlungen der HLEG. Der Action Plan kann als wahrer Meilenstein angesehen werden, denn jetzt sollen den schönen Worten auch Taten folgen. Über die Inhalte und Vorgaben des Plans lässt sich zwar trefflich diskutieren - aber alleine, dass Diskussionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...