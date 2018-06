Der Ton zwischen Syrien und den USA wird schroffer: Sollten politische Lösungen nicht funktionieren, kündigt Assad militärische Gewalt an.

Die USA warnen Syriens Präsidenten Baschar al-Assad vor einem militärischen Vorgehen in Rebellengebieten im Südwesten des Landes. Sollte die syrische Regierung dort die Waffenruhe verletzen, würden "entschlossene und angemessene Maßnahmen" der Vereinigten Staaten folgen, erklärte das Außenministerium in Washington am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...