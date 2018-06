Stockholm (ots/PRNewswire) -



Zweck: Primäres Ziel war die Untersuchung der antileukämischen

Aktivität des CLL1-CD33 Compound CAR in vitro und in vivo und

nachfolgend die Bereitstellung von Behandlungsoptionen für Patienten

mit refraktärer bzw. rezidivierter AML.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg )



Methoden: Wir produzierten ein cCAR, das gegen CLL1 und auch CD33

gerichtet ist. Dann analysierten wir die antileukämische Aktivität

durch zelltötende Assays mit mehreren Zelllinien und in Mausmodellen.

Anschließend untersuchten wir die Depletion von CAR-T-Zellen im

Mauskörper. An Schluss führten wir den ersten Fall einer klinischen

Phase-I-Studie mit einem refraktären AML-Patienten durch.



Ergebnisse: Wir produzierten erfolgreich ein cCAR mit zwei

unabhängigen kompletten Einheiten, der auf CD33 ("bulky", Leukämie

mit großen Tumormassen) und CLL1 (LSC, leukämische Stammzellen)

abzielt. In-vitro-Assays zeigten eine spezifische Antitumoraktivität

von CLL1-CD33 cCAR gegen veränderte Zelllinien (CLL1 oder CD33

exprimierend) sowie Leukämieproben von AML-Patienten. In Mausmodellen

auf Basis von veränderten Zelllinien (CLL1 oder CD33 exprimierend)

sowie Zellen der AML-Zelllinie U937 führten cCAR-T-Zellen zu einer

signifikanten Reduktion der Tumorlast und einer Verlängerung des

Überlebens. Der CD52-spezifische Antikörper CAMPATH konnte als

Sicherheitsmechanismus eingesetzt werden, um die cCAR-Therapie in

Mausmodellen rasch abzubrechen. In der ersten klinischen

Phase-1-Studie am Menschen war die CLL1-CD33 cCAR-T-Therapie sicher

und gut verträglich und erreichte ein vollständiges Ansprechen (CR).



Schlussfolgerung: Unsere vorklinische Studie hat gezeigt, dass

unser CLL-1-CD33 cCAR eine konsistente, spezifische und potente

Antitumoraktivität gegen CLL-1+ und/oder CD33+ Leukämiezellen besitzt

(in vitro und in vivo). cCAR hat möglicherweise Vorteile gegenüber

singulärer CAR-Therapie im Sinne einer Reduktion der Rückfallquote

bei LSC und "bulky" AML-Patienten. Eine Phase-1-Studie zu CLL-1-CD33

cCAR läuft bereits.



Referent(in): Dr. Fang Liu



Angliederung: Abteilung für Hämatologie,

Allgemeines Militärkrankenhaus Chengdu, Chengdu, Sichuan, VR China

Thema: FIRST-IN-HUMAN CLL1-CD33 COMPOUND CAR T CELLS AS A TWO-PRONGED

APPROACH FOR THE TREATMENT OF REFRACTORY ACUTE MYELOID LEUKEMIA



Abstract S149 wird am Freitag, den 15. Juni von 15.45 bis 16.00

Uhr in Raum A1 von Fang Liu präsentiert.



Embargo



Bitte beachten Sie, dass alle ausgewählten Abstracts in diesen

Presseveranstaltungen unseren Embargorichtlinien unterliegen. Weitere

Informationen finden Sie in unseren Medienrichtlinien zum Kongress

(https://ehaweb.org/congress/23rd-c/media/).



Website: http://www.ehaweb.org



Originaltext: European Hematology Association (EHA)

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100010412

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100010412.rss2



Pressekontakt:

+31(0)70-3020-099

E-Mail: communication@ehaweb.org