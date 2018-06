Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-15 / 10:23 _Presseinformation:_ *Baader Bank öffnet ihre Türen für Vermögensverwalter* Unterschleißheim, den 15.06.2018: Über 200 Vermögensverwalter waren gestern zu Gast im Hauptsitz der Baader Bank in Unterschleißheim um im Rahmen eines umfassenden Tagesprogramms Einblick in das Arbeitsumfeld zu erhalten. Vorgetragen wurden aktuelle Themen von Referenten aus der Politik, Wirtschaft und dem Profisport zum Thema Digitalisierung und zu aktuellen Trends in der Finanzbranche. Philipp Prömm, Vorstand der Shareholder Value Management AG und Gast der Veranstaltung: " Die Zusammenarbeit mit der Baader Bank als Trading Desk Partner ist erfrischend, da ein qualitativ hochwertiger Service während der gesamten Handelszeiten in Verbindung mit langjähriger Erfahrung geboten wird." Die Baader Bank stellte außerdem zwei innovative Lösungen vor, um den Schritt in die Digitalisierung einfacher zu gestalten. Mit dem White-Label Onboarding Tool haben Vermögensverwalter nun die Möglichkeit, die komplette Konto- und Depoteröffnung, den WpHG-Bogen und die Identifizierung in 15 Minuten vollkommen digital und ohne Medienbruch Ihren Kunden anzubieten. Im gleichen Zug stellte die Baader Bank eine neuartige Vergleichsplattform für Vermögensverwalter vor: Den Vermögens-Fuchs (www.vermoegens-fuchs.de [1]). Diese Seite ermöglicht es dem Endkunden verschiedene Angebote zu vergleichen und auf Wunsch über das System direkt Kunde zu werden. "Wir komplettieren das Angebot von Vermögensverwaltern weiter und schaffen Synergien innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette auch digital. Da wir selber nicht im Privatkundengeschäft aktiv sind, stellen wir keine Konkurrenz für Vermögensverwalter und Family Offices dar" lautet das Commitment von Vorstandsmitglied Oliver Riedel. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung stellte weiterhin eine hochkarätig besetzte Diskussionsrunde dar. Unternehmensgründer Uto Baader, Leiter Kapitalmarktanalyse Robert Halver und Gerhard Schwarz, Leiter Equity Strategy sowie Ulf Becker, Mitglied des Vorstands der Shareholder Value Management AG, diskutierten unter der Moderation von Oliver Riedel. Die Experten überzeugten mit ihrem fundierten Wissen und durchaus konträren Einschätzungen zu geopolitischen Entwicklungen und den aktuellen Geschehnissen an den Kapitalmärkten. Sie sprachen offen über Chancen und Risiken verschiedener Assetklassen in einer von Niedrigzins, Marktregulatorik und gleichzeitig durch Wahlkämpfe und Abstimmungen auf europäischer Ebene geprägten Zeit. Durch das stetige Wachstum des Konto- und Depotgeschäfts, welches bereits über 19.100 geführte Depots und ein Depotvolumen von mehr als EUR 3,1 Mrd. (Stand 31.05.2018) umfasst, wurde das Serviceangebot der Baader Bank sukzessive vergrößert und das Team ausgebaut. Seit dem 1. April 2018 leitet Marina Schlei die Abteilung Client Services. Frau Schlei begann Ihre Laufbahn bei der DAB BNP Paribas S.A. und war verantwortlich für die Kundenbetreuung von Vermögensverwaltern, Family Offices und Fondsvermittler. "Die Digitalisierung bietet große Chancen im gesamten Markt die wir mit der neuen Besetzung weiter voranbringen wollen", erklärt Oliver Riedel, Mitglied des Vorstands der Baader Bank. *Für weitere Informationen:* Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland Katharina Ariane Beyersdorfer Senior Manager Head of Group Communication T +49 89 5150 1016 F +49 89 5150 291016 M +49 172 6659 389 katharina.beyersdorfer@baaderbank.de http://www.baaderbank.de [2] *Über die Baader Bank AG:* Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Institutional Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. Im Bereich Banking Services fungiert sie als führender Dienstleister für Fintechs und Robo-Advisors für alle Asset-Klassen als Bankplattform. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Baader Bank AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-06-15 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Telefon: +49 89 5150 1016 Fax: +49 89 5150 1111 E-Mail: communications@baaderbank.de Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 695719 2018-06-15 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=55f4fb20b5dc5876d466f0c94945a963&application_id=695719&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d5302d71d5ae047dcf8c7065a58b0a1b&application_id=695719&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2018 04:23 ET (08:23 GMT)