Claire Huangci ist Gewinnerin des Concours Géza Anda 2018 in Zürich. Bei der auf das Schlusskonzert vom 12.Juni 2018 folgenden Preisverleihung wurde der amerikanischen Pianistin Claire Huangci (geb.1990 in New York) nach Ihrer Interpretation des Klavierkonzerts Nr. 4 in G-Dur op.58 von Ludwig van Beethoven, begleitet vom Tonhalle-Orchester Zürich unter der musikalischen Leitung des Jury-Präsidenten Christian Zacharias, von der siebenköpfigen, internationalen Jury der mit CHF 30'000.- dotierte 1. Preis zuerkannt.



Der in Hannover lebenden Pianistin wurde darüber hinaus auch der vom Musikkollegium Winterthur gestiftete Mozart-Preis zugesprochen.



Die am Curtis Institute of Music, in Philadelphia bei Gary Graffman und an der Hochschule für Musik, Theater & Medien in Hannover bei Arie Vardi ausgebildete Claire Huangci verzeichnet bereits eine beachtliche Präsenz auf den internationalen Konzertpodien.



Jong Hai Park (geb. 1986, Seoul) aus Südkorea, wurde mit dem 2. Preis ausgezeichnet. Sein Vortrag des Klavierkonzerts Nr.1 in d-Moll op.15 von Johannes Brahms sicherte dem ebenfalls bei Vardi in Hannover ausgebildeten jungen Pianisten im Finale ein Preisgeld von CHF 20'000.-.



Der 24jährige, in Nerjungri (Jakutien) geborene Russe Sergey Tanin, der jüngste der drei Preisträger, errang mit seiner Interpretation des Brahms'schen d-Moll-Klavierkonzerts Nr. 1 op. 15, den 3. Preis (CHF 10'000.-). Nach seiner Ausbildung am Tschaikowsky-Konservatorium Moskau bei Irina Plotnikova machte er schon 2016 beim Bremer Klavierwettbewerb auf sich aufmerksam. Mit seinem poetischen und innigen Klavierspiel löste er beim Zürcher Publikum große Begeisterung aus und wurde in der Folge mit dem von der IHAG Privatbank gestifteten "Publikums-Preis" belohnt.



Der von Artists Management Co. Ltd. gestiftete Schumann-Preis (CHF 5'000.-) für die beste Schumann-Interpretation während des gesamten Wettbewerbs ging an den in Frankfurt studierenden Südkoreaner Honggi Kim. Die 20-jährige Italienerin Gloria Cianchetta konnte den Hortense Anda-Bührle-Förderpreis (CHF 3'000.-) für ihre besondere künstlerische Leistung in den ersten beiden Wettbewerbsrunden entgegennehmen.



Die Live-Aufnahmen ab der 2. Wettbewerbsrunde sind über www.geza-anda.ch bis auf weiteres abrufbar.



