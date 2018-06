Die Investmentbank Equinet hat DWS mit "Buy" und einem Kursziel von 34 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Fonds-Gesellschaft sei in einem Wachstumsmarkt gut positioniert, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis

Datum der Analyse: 15.06.2018

ISIN DE000DWS1007

AXC0098 2018-06-15/11:07