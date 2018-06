Der DAX hat am Donnerstag nach der EZB-Sitzung ein wahres Kursfeuerwerk aufs Parkett gezaubert. Scheinbar mühelos überwand der deutsche Leitindex die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten. Am Freitag kommt es zwangsläufig zu ein paar Gewinnmitnahmen. Der DAX-Turbo, den DER AKTIONÄR am Vortag zum Kauf empfohlen hatte, liegt aber noch deutlich im Plus.

