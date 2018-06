Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Freitag gegenüber dem US-Dollar etwas von seinen starken Verlusten vom Vortag erholt. Im Vormittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1592 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Zum Franken pendelt der Euro dagegen bei einem Stand von 1,1552 eher seitwärts. Der US-Dollar ist wieder etwas zurückgekommen auf 0,9963 Franken. Im frühen Handel ist er bis knapp an die Parität ...

