Die Investmentbank Equinet hat Ceconomy angesichts eines möglichen Verkaufs des Russland-Geschäfts auf "Reduce" mit einem Kursziel von 10,70 Euro belassen. Er begrüße es, dass der Elektronikhändler sich aus seiner schwachen Position in Russland befreien könnte, schrieb Analyst Christian Bruns in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick erscheine der Deal für den Käufer Safmar aber deutlich vorteilhafter zu sein./ajx/mis

Datum der Analyse: 15.06.2018

ISIN DE0007257503

AXC0099 2018-06-15/11:08