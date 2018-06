Bern (ots) -



Andrea Staudacher, Ereignisdesignerin und Insektenköchin, hat den

8. Berner Kommunikationspreis erhalten. Die Berner Public Relations

Gesellschaft BPRG zeichnet sie aus für ihre fundierte, undogmatische

und immer wieder überraschende Kommunikation rund um das Thema

«Ernährung». Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend an einem

Festakt vor über 150 Mitgliedern und Gästen im Naturhistorischen

Museum Bern statt.



Sie stellt Grillenwürste her und bietet sie Besuchern eines

Schwingfestes an, inszeniert Schlachtungen als Event mit

pädagogischem Effekt und organisiert Kochkurse, Caterings und Talks

rund um das Thema Ernährung. Dabei geht es Andrea Staudacher nicht um

Effekthascherei, sondern um eine vertiefte Auseinandersetzung mit

praktischen und ethisch-moralischen Fragen rund um die Ernährung der

Zukunft.



Was wird in 20 Jahren auf unseren Tellern liegen? Ist es noch

angebracht, Fleisch in rauen Mengen zu konsumieren? Warum essen wir

Shrimps, ekeln uns aber vor Mehlwürmern? Und wie können wir den

technischen Fortschritt nutzen, um die Eiweissversorgung einer

wachsenden Bevölkerung sicherzustellen? Andrea Staudacher hinterfragt

unsere Gewohnheiten und macht mit ihrer Methode des Ereignisdesigns

die Zukunft unserer Ernährung erlebbar. «Mich interessiert, warum wir

etwas essen, und warum eben nicht» sagt sie. Um gängige Muster zu

durchbrechen und neue Möglichkeiten zu testen entwickelt Staudacher

Rezepte mit Heuschrecken und Mikroalgen, experimentiert mit

künstlichem Fleisch, bietet Insektenkochkurse und -caterings an,

hält Vorträge und inszeniert Happenings und Events.



Cla Martin Caflisch, Präsident der BPRG, streicht insbesondere die

Vielfalt von Andrea Staudachers Arbeit heraus. «Was auch immer sie

tut: sie kommuniziert professionell und überzeugend und zwingt uns,

Bestehendes zu hinterfragen. Sie tut dies auf eine sehr sympathische,

undogmatische und glaubwürdige Art. Dafür zeichnen wir sie mit dem

Berner Kommunikationspreis aus.»



Über 150 Mitglieder und ihre Gäste waren an der festlichen

Verleihung im Naturhistorischen Museum dabei. Die BPRG vergibt jedes

Jahr den Kommunikationspreis an eine Persönlichkeit, die ohne

entsprechende Fachausbildung aussergewöhnliche kommunikative

Leistungen erbringt. Der Preisträger oder die Preisträgerin erhält

ein eigens angefertigtes Werk, das in diesem Jahr vom Berner

Illustrator Boris Pilleri gestaltet wurde, und stellt sein

kommunikatives Können im Talk mit Sonja Hasler unter Beweis.



Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger

2011 Steff la Cheffe, Beatboxerin und Rapperin

2012 Bernd Schildger, Tierparkdirektor

2013 Francis Foss Pauchard, Olmo-Gründer

2014 Hans Zurbrügg, Gründer und Präsident Internationales

Jazzfestival Bern

2015 Mujinga Kambundji, Leichtathletin

2016 Prof. Dr. Thomas Stocker, Klimaforscher Universität Bern

2017 André Lüthi, CEO Globetrotter Group



Die Berner Public Relations Gesellschaft BPRG ist eine der sieben

Regionalgesellschaften des nationalen Berufsverbands pr suisse mit

über 1500 Mitgliedern. Weitere Informationen unter www.bprg.ch und

www.prsuisse.ch



