- BARCLAYS CUTS AVEVA GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - BERENBERG RAISES GYM GROUP PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 135 (143) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 650 (550) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 235 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 4600 (4300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 750 (730) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 630 (565) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 992 (846) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 950 (930) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS BHP BILLITON TO 'HOLD' ('BUY') - JEFFERIES KEEPS GLAXOSMITHKLINE 'BUY RATING' - PRICE TARGET 1700 PENCE - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6000 (5950) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1700 (1650) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PZ CUSSONS PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO NEUTRAL (UW) - TARGET 4350 (3680) P - LIBERUM CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 210 (240) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 195 (220) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 120 (145) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6100 (5000) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES SUPERDRY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1350 PENCE - RPT/MAINFIRST CUTS IAG PENCE TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - UBS CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4450 (4050) PENCE - 'NEUTRAL'



