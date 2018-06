Die britische Investmentbank HSBC hat Dürr von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 110 auf 107 Euro gesenkt. Durch den Kauf des Umwelttechnologie-Geschäfts von Babcock & Wilcox werde das Portfolio des Anlagenbauers ausgewogener, während die Risiken für die Geschäfte mit der Autoindustrie abnähmen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem besserten sich die Wachstumsperspektiven. Der Experte hob seine Schätzungen an. Das reduzierte Kursziel begründete er vor allem mit der gesunkenen Branchenbewertung./ajx/edh Datum der Analyse: 15.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005565204