Das hat richtig gut getan: Durch die Entscheidung der EZB, grundsätzlich auf die Zinswende hinzuarbeiten, diese aber noch lange nicht faktisch einzuläuten, sackte der Euro gestern zu allen wichtigen Währungen durch. Eine immens positive Entwicklung für die exportorientierten Unternehmen - und so auch für Daimler (ISIN: DE0007100000). Die Aktie legte gestern kräftig zu, nachdem sie den Tag im Minus begonnen hatte, was zugleich auch noch zu einem positiven Signal in der Candlestick-Lehre führe, nämlich zu einem "bullish engulfing pattern":

Das ist eine weiße Kerze, die die rote Kerze des Vortags komplett einhüllt. Das ist, gerade nach einem kräftigen Abwärtsimpuls und im Zuge einer denkbaren Bodenbildung, ein sehr positives Signal. Aber Daimler wird ja nicht nur vom Euro-Kurs geleitet. ...

