Ethereum befindet sich, genauso wie Bitcoin, in einem Abwärtsstrudel - und ein Ende der Talfahrt ist noch nicht in Sicht. Zuletzt hat die nach Marktkapitalisierung zweitwichtigste Kryptowährung auf der ganzen Welt die Schlüsselunterstützung zwischen 499 Dollar und 452 Dollar ... The post Ethereum taumelt - tiefere Kurse nur noch eine Frage der Zeit appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...