Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag nach einem verhaltenen Start negativ. Der Leitindex SMI steht am späten Vormittag zwar nur leicht im Minus, das hat er allerdings den beiden defensiven Pharmaschwergewichten Novartis und Roche zu verdanken. Diese haben einen guten Start in den letzten Handelstag der Woche erwischt. Insgesamt sei den Anlegern zum Wochenschluss somit etwas die Luft ausgegangen, hiess es aus dem Handel.

Belastet werde die Stimmung auch davon, dass US-Präsident Donald Trump wohl noch am Freitag neue Strafzölle im Volumen von 50 Milliarden Dollar gegen China verhängen dürfte. "Handelspolitisch spitzt sich die Lage zu", sagte ein Händler. Die erratische US-Handelspolitik scheine das Wachstum weltweit abzukühlen. Vorsicht bleibe bei aller Euphorie angesagt. Bewegung könnte am Berichstag daneben auch der sogenannte "Hexensabbat" am Optionenmarkt bringen - und zwar nach oben wie auch nach unten. Am Nachmittag folgen noch Daten zu Industrie sowie Konsumentenstimmung aus den USA, was für einige Impulse sorgen könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.55 Uhr 0,32 Prozent tiefer bei 8'662,83 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,55 Prozent nach auf 1'449,27 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,32 ...

