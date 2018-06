Hier geht's zum Video

Die dritte Beteiligung von Rocket Internet ist an der Börse: Home24 gelang eine fulminante Erstnotiz Über 700 Millionen ist der Online-Möbelhändler Home24 damit an der Börse wert. Was rechtfertigt diese Bewertung, Oliver Roth von Oddo Seydler? Was macht das Möbel-Zalando mit dem eingenommenen Geld, bis zu Ikea oder anderen Möbelhäusern ist es ja noch weit.