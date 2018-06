Mit einem dicken Kursplus nimmt die nächste Beteiligung der Start-Up-Schmiede Rocket Internet den Börsenbetrieb am Freitag auf.

Gemütliche Sofaecke auf dem Parkett, Kerzen neben der Börsenglocke und lauter lachende Gesichter: Der Online-Möbelhändler Home24 hat am Freitag ein erfolgreiches Debüt am Kapitalmarkt hingelegt. Die Aktien der 2009 gegründeten Berliner Firma starteten an der Frankfurter Börse mit einem Einstandskurs von 28,50 Euro - ein Aufschlag von 24 Prozent zum Ausgabepreis von je 23 Euro.

Im Handelsverlauf zog der Kurs weiter an - bis zum Mittag lag das Papier um rund 30 Prozent im Plus bei bis zu 30,99 Euro. Damit rückt die Aktie - einen entsprechenden Börsenumsatz vorausgesetzt - in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...