Am Donnerstag hieß es bei der Deutschen Telekom: ?Start für Vollgas im Hamburger Hafen?. Um was es geht: Die Deutsche Telekom kündigte den Start des Glasfaserausbaus im Hamburger Hafen bzw. den dortigen Gewerbegebieten an. Vorstandsmitglied Dirk Wössner wurde dazu mit diesen Worten zitiert: ?Wir treiben den Ausbau mit einer hochwertigen digitalen Infrastruktur, und die Unternehmen im Hamburger Hafen haben uns gezeigt, dass sie diese Infrastruktur wollen.? In diesem Kontext könnte es eher wundern, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...