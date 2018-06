Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Ceconomy mit der Aussicht auf einen Verkauf der russischen Filialen der Tochter Media Saturn von 9,70 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Zwar begrüße sie einen solchen Schritt im Grundsatz, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kritisch wertete die Expertin jedoch, dass der Elektronikhändler bei einer Beteiligung der Media Saturn am potenziellen russischen Käufer M.video in Russland aktiv bleibe./bek/zb Datum der Analyse: 15.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-06-15/11:46

ISIN: DE0007257503