Köln (ots) - Der Handelsstreit mit den USA, Sanktionen gegen den wichtigen Ölexporteur Iran, eine spendable populistische Regierung in Italien: Politik wirkt zurzeit beunruhigend. Spürbar ist das insbesondere auf den Rohstoffmärkten. Deswegen stehen Protektionismus und die Absicherung der Bedarfe im Mittelpunkt der diesjährigen Rohstoffstudie der Unternehmensberatung INVERTO. Entscheider aus Unternehmen und Konzernen können sich noch bis Ende August an der Online-Umfrage beteiligen.



Die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte Unternehmensberatung mit Sitz in Köln lädt bereits seit 2010 Geschäftsführer und Einkaufsleiter zur Teilnahme an der Rohstoffstudie ein. Der Fragebogen wird jedes Jahr neu entwickelt: "Wir orientieren uns an der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung und setzen dementsprechend den Schwerpunkt", erläutert Lars-Peter Häfele, Principal bei INVERTO und verantwortlich für die Studie.



Im Online-Fragebogen geht es zunächst um den Status Quo in den Unternehmen: Sind zurzeit alle benötigten Rohstoffe leicht zu beschaffen, wie haben sich die Preise entwickelt, wie ist die Zusammenarbeit mit den Lieferanten organisiert?



Im zweiten Teil wird nach der persönlichen Einschätzung der Teilnehmer für die Zukunft gefragt: Wie wirkt sich Protektionismus auf die Rohstoff-Beschaffung aus und welche Gegenmaßnahmen plant das Unternehmen?



Der Online-Fragebogen umfasst 20 Fragen, die meisten davon als Multiple-Choice, das Ausfüllen dauert rund zehn Minuten. Alle Eingaben werden anonymisiert verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Als Dankeschön erhalten Teilnehmer auf Wunsch die Studienergebnisse exklusiv vor der Veröffentlichung. Die ersten 50 Teilnehmer erhalten darüber hinaus ein exklusives kulinarisches "Rohstoff-Set" mit Essig und Öl. Die Resultate der Studie liegen im September vor.



Link zur Rohstoffstudie: https://www.surveymonkey.de/r/Rohstoffstudie-2018



