Avalara, Inc. (NYSE: AVLR) hat heute den Eröffnungskurs seiner 7.500.000 Stammaktien für den Börsengang des Unternehmens mit einem offiziellen Preis von 24,00 US-Dollar pro Aktie festgesetzt.

Die Aktien werden voraussichtlich ab dem 15. Juni 2018 unter dem Börsenkürzel "AVLR" an der New Yorker Börse gehandelt, wobei der Börsengang am 19. Juni 2018 gemäß den üblichen Abschlussbedingungen enden soll. Zusätzlich gewährt Avalara den Zeichnern eine 30-tägige Option auf den Erwerb von bis zu 1.125.000 weiteren Stammaktien, um eventuelle Überzuteilungen abzudecken.

Goldman Sachs Co. LLC, J.P. Morgan und BofA Merrill Lynch fungieren als Konsortialführer des Börsengangs. JMP Securities, KeyBanc Capital Markets und Stifel übernehmen die Rolle der Co-Manager.

Der Börsengang wird ausschließlich mittels eines Emissionsprospekts erfolgen. Kopien des endgültigen börsengangbezogenen Emissionsprospekts können bei Verfügbarkeit von Goldman Sachs Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, oder telefonisch unter 866-471-2526, oder per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com bezogen werden. Alternativ ist dieser bei J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder telefonisch unter 866-803-9204 bzw. per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com zu erhalten. Ein Antrag auf Börsenzulassung für diese Wertpapiere ist bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und von dieser als rechtsgültig erklärt worden. Diese Presseveröffentlichung soll kein Verkaufsangebot und kein Ansuchen für ein Kaufangebot darstellen und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Rechtsordnungen stattfinden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach dem Wertpapiergesetz des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Rechtsordnung unzulässig wäre.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180615005267/de/

Contacts:

Investorenkontakt

ICR, LLC

Kevin Faulkner, 206-641-2425

investor@avalara.com

oder

Medienkontakt

Avalara

Jesse Hamlin, 518-281-0631

media@avalara.com