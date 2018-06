Hamburg (ots) - Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, ist derzeit mit der Lebensmittelwirtschaft im Gespräch, um eine Reduzierung des "Salz-, Fett- und Zuckergehalts" in Fertiglebensmitteln zu erreichen. Das erklärte die CDU-Politikerin in einem Interview mit dem Hamburger Magazin 'Markenartikel' (Juni-Ausgabe) aus dem New Business Verlag. Zugleich forderte Klöckner realistischere Angaben über die Portionsgröße auf den Verpackungen. "Die sind oft viel zu klein und entsprechen damit nicht dem, was im Alltag als eine Portion auf dem Teller landet", sagte Klöckner.



Die Ministerin sprach sich gegenüber dem 'Markenartikel' dafür aus, die Ernährungskompetenz der Verbraucher zu stärken, "am besten schon in Kindergarten und Schule".



OTS: markenartikel - Das Magazin für Markenführung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57486 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57486.rss2



Pressekontakt: markenartikel - Das Magazin für Markenführung Vanessa Göbel Telefon: +49 (40) 60 90 09-35 goebel@markenartikel-magazin.de