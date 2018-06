Hamburg/München (ots) - Gebäude, die denken und fühlen können. Einen Plausch halten mit Lautsprecher, Kamera oder gar der Steckerleiste. Autos oder Maschinen via Avatar in der Ferne steuern. All das ist keine Science-Fiction, sondern Realität, die Besucher der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW am 28.6. in München und am 2.7. in Hamburg auf der bekannten Presse-Vorschau erleben und vor Ort testen können. Denn auf der exklusiven Medien-Plattform präsentieren Unternehmen seit nunmehr 20 Jahren im Vorwege der IFA neue Produkte und Technologien, die unsere Arbeits- und Lebenswelt gravierend verändern werden.



Neben Neuheiten an den Schnittstellen von 3D-Technologien und AR / VR erleben die PREVIEW-Besucher u.a. auch Zahnbürsten, die Märchen erzählen, sprechende Kameras, Lautsprecher oder Steckerleisten u.a. SmartHome-Produkte. Im Herzen der Medienstädte Hamburg und München werden die PREVIEW-Gäste aber auch das erste Airbag für Handys testen können oder die Weltpremiere der ersten Ultraschall-Firewall für Handys zur Abwehr von Audio-Tracking und Akustik-Cookies erleben.



Digitale Assistenten: Papa oder Alexa? - Wem werden Kinder vertrauen?



Wird das neue Sofa auch in unser Wohnzimmer passen? Fragen wie diese lassen sich jetzt schon in den eigenen vier Wänden eindeutig vorab beantworten. Denn ein Berliner Anbieter hat eine Lösung entwickelt, mit der man - via Tablet - sein Wohnzimmer nicht nur vermessen kann. Zugleich kann man sich auch neue Möbel in sein virtuelles Wohnzimmer beamen und sehen, welche Accessoires wie dazu am besten passen könnten. Wir laden Sie ein, Ihren individuellen, digitalen Einrichter und -Fashion-Berater persönlich auf der PREVIEW kennenzulernen.



Über neue Produkte und Lösungen hinaus dreht sich auf der Presse-Vorschau alles um die derzeit größten Tech-Trends: AR / VR, Sprachsteuerung, KI und Sensorik. Denn Sprachsteuerung verwandelt den Fernseher in einen Dialog-Partner, macht Autos zu persönlichen Assistenten und haucht jedem bisher noch so dummen Ding (Pseudo-) Intelligenz ein. Kultur-Schock oder -Wandel? Wem werden Kinder künftig mehr glauben? Papa und Mama oder Alexa? Denn die weiß ja ohnehin alles (besser) ... Den Themen Vernetzung und digitalen Assistenten, die uns bald schon auf Schritt und Tritt begleiten werden, widmet die PREVIEW daher jeweils einen Trend-Talk.



Seit nunmehr 20 Jahren beweist die PREVIEW einen feinen Spürsinn für Trends, innovative Produkte und Unternehmen, ist interaktives Testfeld, Kontakt- und Netzwerk-Plattform. Entdecken auch Sie im Vorfeld der IFA, was wirklich zukunftsweisend und cool ist, wie Technologien unsere Lebens- und Arbeitswelt verändern. Melden Sie sich gleich an unter: www.pre-view-online.com. Aus Anlass des 20jährigen PREVIEW-Jubiläums verlost das PREVIEW-Team auch zwei Flüge zur CES nach Las Vegas, der weltgrößten Consumer Electronic Show.



