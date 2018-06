In Summe sind damit 8,2 Mrd. an die Gläubiger verteilt.

Wien (APA-ots) - Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat heute

nach einem entsprechenden Beschluss durch die Hauptversammlung der

HETA ASSET RESOLUTION AG (HETA) eine weitere Zwischenausschüttung an

deren Gläubiger beschlossen, und zwar in Höhe von 2,4 Mrd. Die

Auszahlung erfolgt Anfang Juli, wobei die Zahlungen für unstrittige

Forderungen in Höhe von 1,9 Mrd. direkt überwiesen werden, für die

strittigen Forderungen werden rund 0,5 Mrd. auf ein separates Konto

überwiesen und erst freigegeben, wenn die strittige Rechtsfrage

zugunsten des Gläubigers geklärt ist. Damit hat die HETA dann bereits

in Summe 8,2 Mrd. vorzeitig an die Gläubiger verteilt, was rund 98%

der per Bescheid geschnittenen, nicht-nachrangigen,

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten entspricht. Der

verbleibende Bestand liquider Mittel, in Höhe von derzeit 1,4 Mrd.,

reicht auch bei sehr konservativer Schätzung aus, die offenen

Rechtsrisiken sowie die Kosten der weiteren Abwicklung abzudecken.

Die externen Bewertungsgutachten, auf deren Basis der erste Bescheid

der FMA zum Schnitt der Gläubigerforderungen erstellt wurde, gingen

noch von einem maximalen Erlös für die Gläubiger nach Ende der

Abwicklung 2023 von rund 6 Mrd. aus. Durch die von FMA und

HETA-Management gemeinsam erzielten Abwicklungserfolge konnten

bereits bis 2018 um 2,2 Mrd. mehr als Zwischenverteilung

ausgeschüttet werden als ursprünglich insgesamt erwartet worden war.

"Die Abwicklung der HETA im neu geschaffenen europäischen

Rechtsrahmen ist eine Erfolgsstory. Die Abwicklung erfolgt geordnet

und unter möglichster Schonung und Erhaltung der verbliebenen

Vermögenswerte. Die Verwertungserlöse liegen signifikant über Plan",

so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller: "Wir

demonstrieren damit auch, dass der neue europäische Rechtsrahmen

tauglich ist, gescheiterte Banken ohne Gefährdung der

Finanzmarktstabilität und unter möglichster Schonung des

Steuerzahlers aus dem Markt zu nehmen."

