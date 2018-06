Der Siemens-Mobilitätssparte winkt ein Großauftrag aus Großbritannien. Die Londoner Verkehrsbetriebe haben den deutschen Hersteller als bevorzugten Bieter für 94 neue Züge für die dortige U-Bahn ausgewählt, wie das Unternehmen Transport for London am Freitag mitteilte. Eine Siemens-Sprecherin bestätigte, der Konzern sei derzeit bevorzugter Bieter.

Das Auftragsvolumen wurde auf insgesamt 1,5 Milliarden britische Pfund (rund 1,7 Mrd Euro) beziffert. Die Züge sollen im Zuge der geplanten Aufwertung der Londoner U-Bahn künftig auf der Picadilly-Linie fahren und die dort aktuell eingesetzte überalterte Flotte aus den 1970er Jahren komplett ersetzen.

Mit dem Auftrag ist in dem vor dem Austritt aus der EU stehenden Großbritannien auch ein Stellenaufbau verbunden. So soll in Goole im Osten Englands eine Fabrik mit "Tausenden von Arbeitsplätzen" entstehen, hieß es weiter.

Ebenfalls um das Angebot gebuhlt hatten den Angaben zufolge der französische Hersteller Alstom , der sein Zuggeschäft mit der entsprechenden Sparte von Siemens fusionieren will, sowie ein Joint Venture des kanadischen Schienenfahrzeugherstellers Bombardier und des japanischen Elektrotechnik- und Maschinenbaukonzerns Hitachi. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass sich die Zugallianz zwischen Siemens und den Franzosen um mehrere Monate verzögern könnte./tav/stw

ISIN DE0007236101

AXC0125 2018-06-15/12:11